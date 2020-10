Augusta, controllo del territorio: sanzioni per 21.000 euro

servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri ad Augusta.

Sono stati sottoposti a verifica 43 esercizi commerciali, 757 persone e 473 veicoli; eseguite 45 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Numerose le violazioni al Codice della Strada, tra cui: 15 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 9 per guida con telefono cellulare; 8 per mancato uso del casco protettivo; 7 per mancanza di copertura assicurativa; 6 per mancata revisione periodica; 3 per guida senta la patente.

In totale elevate sanzioni per circa 21.000,00 euro, ritirati 9 documenti di circolazione e sottratti complessivamente oltre 100 punti dalle patenti.