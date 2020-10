Priolo, parte la fermata Isab: le avvertenze del sindaco Gianni

Cominciate le operazione per la fermata dell'Isab: l'inizio delle attività per il complesso Igcc è previsto per oggi, mentre per il sito Impianti Sud domani.

Saranno effettuati interventi di manutenzione programmata: "Fino al 26 ottobre - fa sapere il sindaco di Priolo Pippo Gianni - potrebbero verificarsi sfiaccolamenti e fenomeni di fumosità dai punti di emissione E19/20. Da giorno 26 e fino al 30 ottobre si procederà con le bonifiche a ciclo chiuso verso la rete torcia di tutte le apparecchiature degli impianti in fasi successive e ciò potrebbe comportare fenomeni transitori di attivazione della torcia principale.

Il riavvio degli impianti è previsto per il 16 dicembre Impianti Sud e per il 22 dicembre per il complesso Igcc.