Il giallo dei badanti scomparsi a Siracusa a "Chi l'ha visto?". VIDEO

La trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?", condotta da Federica Sciarelli, torna ad occuparsi del giallo dei due badanti scomparsi a Siracusa 6 anni fa, Alessandro Sabatini e Luigi Cerreto, e lo fa dopo che la Procura generale di Catania ha avocato a sé le indagini, rigettando la seconda richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura siracusana.

Ai microfoni dell'inviata della trasmissione di Rai 3 la sorella di Alessandro Sabatini che racconta il dolore che, da 6 anni, non abbandona la sua famiglia, così come la famiglia di Luigi Cerreto per questi due ragazzi, scomparsi letteralmente nel nulla. I familiari sono convinti che i due ragazzi siano stati uccisi e gettati in un pozzo artesiano. La procura aretusea indaga per duplice omicidio il figlio dell'anziano che i due assistevano, ma i loro corpi, a tutt'oggi, non sono stati trovati. Per vedere il servizio clicca QUI e vai al minuto 26:05 dalla fine