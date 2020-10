Siracusa, violazioni misure cautelari: inaspriti i provvedimenti

Inaspriti i provvedimenti nei confronti di coloro che sono stati sorpresi a violare le misure di limitazione della libertà personale cui sono sottoposti.

Nella giornata di ieri agenti delle Volanti insieme ai colleghi della Squadra Mobile hanno eseguito la misura degli arresti domiciliari a carico di Sebastiano Violante, siracusano di 42 anni, che era sottoposto all’obbligo di dimora.

Eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di Salvatore Lenares di 52 anni: il nuovo provvedimento va a sostituire l’affidamento ai servizi sociali.

Infine denuncia per un 33enne che, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, è stato sorpreso in casa in compagnia di una persona estranea al proprio nucleo familiare.