Forte pioggia e vento a Siracusa: strade allagate e auto finite nei tombini

Puntuale, così come era stato annunciato dall'allerta meteo, arriva a Siracusa il primo, vero temporale autunnale. Una notevole quantità di acqua piovana si è abbattuta per diverse ore sulla città creando i soliti disagi: strade allagate, difficoltà a circolare con le auto e tombini saltati. Numerose sono state le auto che, accidentalmente, vi sono finite dentro.

Osservate speciali le zone critiche di viale Ermocrate, di via Ascari e del villaggio Miano. La Polizia municipale sta monitorando il territorio comunale per intervenire laddove dovessero crearsi situazioni di emergenza.