Siracusa, classe in quarantena al Gargallo: c'è uno studente positivo

Tampone positivo per uno studente del liceo Gargallo di Siracusa.

La conferma è arrivata dal Dipartimento prevenzione dell'Asp che ha fatto scattare le misure previste dal protocollo: classe in quarantena. A rimanere a casa saranno solo i compagni di classe e non i docenti. I ragazzi da domani seguiranno le lezioni da casa grazie alla didattica a distanza.