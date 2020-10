Omicidio e tentato omicidio a Lentini: si costituisce il secondo indagato

Si è costituito nelle notte Antonio Valerio Milone, il secondo indagato per l'omicidio e il tentato omicidio di sabato scorso a Lentini, che è costato la vita a Sebastiano Greco, 52 anni. Milone ha dunque dato seguito all'appello a costituirsi lanciato dal procuratore capo di Siracusa, Sabrina Gambino

Lunedì scorso era stato sottoposto a fermo Shasa Antony Bosco, identificato grazie allo scooter abbandonato durante la fuga e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Bosco e Milone hanno avvicinato la vittima in via delle Spighe e, dopo una discussione, hanno fatto fuoco. Tre i colpi di pistola che hanno centrato Greco all'addome.

Altri colpi d'arma da fuoco erano stati sparati contro un uomo in auto tra via delle Spighe e Piazza Regina Elena.