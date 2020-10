Siracusa, Talete e Molo Sant'Antonio: Cavallaro (Fdi) "Bisognava sostituire le sbarre"

Assolutamente contrario per i parcheggi Talete e Molo S. Antonio.

E' Paolo Cavallaro, presidente del circolo Aretusa di Fratelli d'Italia.

"La conseguenza di questa scelta scellerata senza la predisposizione di controlli - scrive in una nota - è che probabilmente tanti non pagano più il parcheggio con inevitabili contrazioni delle entrate per il Comune.

Cavallaro respinge anche l'ipotesi dell'esternalizzazione del servizio: "Siamo convinti - spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - che attraverso una gestione diretta del servizio, attenta e di buon senso diversa da quella attualmente messa in atto, il Comune ha la possibilità di realizzare con certezza maggiori entrate. L'affidamento ai privati dei parcheggi a pagamento e delle strisce blu - conclude - sarebbe un duro colpo alle casse comunali e ovviamente alle tasche dei cittadini".