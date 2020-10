Siracusa, un altro positivo all'Umberto I: è un operatore di Radiologia

Un altro caso positivo nel reparto di Radiologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Secondo quanto appreso, questo sarebbe l'esito dei primi tamponi effettuati a tutto il personale del reparto a seguito del caso di positività accertata per un infermiere del quale si era avuta notizia lunedì scorso. Per l'operatore è scattata la misura dell'isolamento domiciliare. Nuovo ciclo di tamponi per gli altri colleghi nei prossimi giorni.

Oltre a Radiologia, lunedì scorso, si era appreso di altri due operatori sanitari positivi del reparto di Rianimazione.

Altri 6 erano stati accertati alcuni giorni prima nel reparto di ostetricia, scaturiti dall'arrivo di una partoriente positiva che, come ha riferito l'Asp, "si era astenuta dal riferire che il marito provenisse da una località ad alto rischio".