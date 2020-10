Siracusa, controllo del territorio: 3 denunce e sanzioni per 3.400 euro

Pattuglie automontate e appiedate hanno effettuato ieri un servizio di controllo del territorio, controllando 71 veicoli e 90 persone. Sono state elevate contravvenzioni per 3400 euro. Otto persone sono state segnalate perché trovate in possesso di modica quantità di marijuana e hashish, per uso personale.

Tre persone sono state denunciate: due, uno di 33 anni e l'altro di 20 anni, per evasione dai domiciliari. Il terzo è uno straniero dell’est Europa di 26 anni, disoccupato e con precedenti di polizia, trovato in possesso di arma da taglio di genere vietato celata nella propria auto.