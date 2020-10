Noto, ruba sulle auto in sosta a Eloro: arrestato da un carabiniere libero dal servizio

Viene arrestato per furto aggravato e continuato e gli viene revocato il reddito di cittadinanza. Si tratta di Diego Vaccarisi, 49 anni di Noto, con precedenti specifici, colto in flagranza da un carabiniere libero dal servizio. Il militare si trovava sulla spiaggia di Eloro, a Noto con la famiglia, quando si è accordo dell'uomo che infrangeva il finestrino di un’auto in sosta. Vaccarisi ha tentato la fuga con in mano la borsa presa dall'auto. Prima ha lasciato cadere la borsa, sperando che il carabibiere desistesse e poi è stato bloccato. Durante le operazioni di arresto, i Carabinieri hanno notato altre 2 autovetture in sosta nelle vicinanze danneggiate poco prima da Vaccarisi con l’intento di asportarne gli oggetti di valore.