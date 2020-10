Augusta, caso positivo al Ruiz: classe in quarantena

Un caso positivo all'istituto superiore Ruiz di Augusta. Una ragazza è risultata positiva al covid e dopo la comunicazione del Dipartimento prevenzione dell'Asp, il dirigente ha disposto la quarantena per l'intera classe. L'attività didattica prosegue a distanza; per i docenti non è stato previsto alcun provvedimento di isolamento visto che il contagio non è avvenuto in ambito scolastico.