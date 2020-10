Coronavirus, 20 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 334

Sono 20 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. In Sicilia, secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute sono 334 con 426 pazienti ricoverati, altri 44 in terapia intensiva, 4.407 in isolamento domiciliare e 2 nuovi decessi, uno a Palermo e uno a Catania.. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 4.877.

Gli altri nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province: Trapani 22, Agrigento 7, Palermo 139, Caltanissetta 9, Ragusa 10, Catania 93 e Messina 34. Enna zero.