Progetto “Biologia con curvatura biomedica" per 4 scuole della provincia di Siracusa

Al via in quattro scuole della provincia di Siracusa il progetto nazionale denominato “Biologia con curvatura Biomedica”, il cui coordinamento è stato affidato quest’anno agli Ordini dei Medici di tutta Italia.

Le scuole partecipanti in provincia di Siracusa sono il Liceo “Corbino” di Siracusa, il Liceo “Leonardo da Vinci” di Floridia e i Licei “Ruiz” e Megara” di Augusta.

Nei giorni scorsi il presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, Anselmo Madeddu, ha incontrato i dirigenti scolastici delle scuole che parteciperanno al progetto: la professoressa Carmela Fronte del “Corbino”, il professor Marcello Pisani del “Leonardo da Vinci”, la professoressa Maria Concetta Castorina del “Ruiz” e il professor Renato Santoro del “Megara. Il presidente dell’Ordine e i dirigenti scolastici saranno, infatti, componenti di diritto dei quattro Comitati tecnico-scientifici delle rispettive scuole. Comitati, che saranno completati da due referenti per scuola, uno individuato dallo stesso dirigente scolastico e l’altro dal presidente dell’Ordine.

Sono stati così designati la professoressa Giovanna Fazzino e il dottor Salvo Bonanno per il “Corbino”, la professoressa Grazia Vasques ed il dottor Giuseppe Italia per il “Leonardo da Vinci”, la professoressa Loredana Di Mare e il dottor Antonio La Ferla per il “Ruiz”, e la professoressa Maria Romano e il dottor Mario Lazzaro per il “Megara”.

Il presidente Anselmo Madeddu ha anche scelto i docenti medici che parteciperanno al progetto, e che saranno : Giampiero Castelli per la “Dermatologia”, Emilia Cotzia per la’“Ematologia”, Fabio Scandurra per la “Cardiologia”, Salvatore Piccione per l’ “Ortopedia” e Mariano Caldarella per la “Medicina dello Sport”.

I corsi, per quanto riguarda la parte medica, saranno gestiti on line, con le quattro scuole che si collegheranno in streaming con l’Ordine dei Medici, dove saranno tenute tutte le lezioni. Modalità telematica anche per le attività di laboratorio. Le lezioni inizieranno con il gruppo tematico della Dermatologia, che sarà svolto dai docenti dei licei ad ottobre e dai medici a novembre. Docenti e medici, quindi, si alterneranno anche nei mesi successivi per portare a termine i programmi delle altre aree tematiche, che si concluderanno a giugno 2021 con i test finali.

Saranno almeno 120 gli studenti che parteciperanno all'iniziativa.