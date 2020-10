Augusta e Solarino, contagi in costante aumento

Ad Augusta e Solarino continua ad aumentare il numero dei positivi. Come riferisce su facebook Cettina Di Pietro, sindaco protempore, nel capoluogo megarese, hanno toccato quota 29. A Solarino sono arrivati a 13.

"Sulla base dei protocolli sanitari in vigore - scrive Cettina Di Pietro - sono stati messi in isolamento preventivo i soggetti che sono stati in contatto diretto con i contagiati. La collaborazione di tutti i cittadini è indispensabile. Il metodo più efficace per combattere l'epidemia - conclude - è osservare scrupolosamente le norme dettate dal Ministero della Salute: distanziamento fisico, mascherine indossate, mani igienizzate e attivazione dell'app Immuni".

Raccomandazioni condivise dal sindaco di Solarino, Seby Scorpo, che ai 12 casi positivi di ieri, oggi ne ha aggiunto un altro. E altri se ne aspettano man mano che verranno processati gli altri tamponi effettuati. "Nonostante io sia in isolamento - ci dice Scorpo - ho potenziato i controlli dei vigili urbani in città, ho chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine per evitare che possano crearsi situazioni di assembramento. E pare proprio che negli ultimi giorni il messaggio sia stato recepito".