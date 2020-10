Siracusa, Camera di commercio: approvato odg a firma di Ficara

Approvato, come raccomandazione, l'ordine del giorno sul riordino del sistema della Camere di Commercio di cui è primo firmatario il parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5s).

L'odg - spiega Ficara - impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, opportune iniziative anche di carattere normativo, per estendere a tutte le Camere di Commercio, quindi anche a quelle che hanno già portato a termine il processo di

accorpamento, quei correttivi che possano ristabilire un corretto equilibrio nei servizi alle imprese ed al territorio in quelle città, tra cui Siracusa, che a causa del'accorpamento subiscono squilibri che potrebbero comportare minore attenzione alle esigenze provenienti da un territorio piuttosto che un altro".