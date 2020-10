Priolo, deve scontare 2 anni per reati contro il patrimonio: arrestato 45enne

Deve scontare 2 anni, un mese e 5 giorni di reclusione per aver commesso reati contro il patrimonio.

Agenti del Commissariato di Priolo Gargallo hanno eseguito l'ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Messina, nei confronti di un uomo di 45 anni, già sottoposto ai domiciliari, per aver minacciato di morte la propria convivente e il figlio della donna e per aver commesso azioni contrarie al regime cui era sottoposto.

L'uomo è stato condotto nel carcere di Enna.