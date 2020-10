Augusta, immigrati su nave Azzurra: 257 negativi a fine quarantena

Quarantena finita e tampone negativo per 257 migranti a bordo della nave "Azzurra" sulla quale si trovano 442 stranieri.

Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa hanno eseguito 198 provvedimenti di respingimento emessi dal Questore nei confronti degli stranieri cosiddetti “economici” e, pertanto, irregolari sul territorio dello Stato, 20 dei quali saranno trattenuti al Centro per i Rimpatri di Roma per essere riportati nel Paese di origine.

I richiedenti asilo, 57 in tutto, sono stati posti in accoglienza in strutture in Calabria, Umbria, Campania e Lazio.

Sempre ieri, è stato eseguito il provvedimento di espulsione, emessa dal Prefetto di Siracusa, nei confronti di 2 cittadini ucraini, scarcerati dalla Casa Circondariale di Siracusa dove erano detenuti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, associazione a delinquere, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale. Infine, agenti della Squadra Mobile hanno arrestato tre tunisini, rientrati illegalmente nel territorio nazionale, dopo essere stati espulsi. Per loro arriverà un nuovo ordine di respingimento.