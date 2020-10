Siracusa, blitz delle Volanti nella piazza di spaccio di via Immordini: sequestrate droga e radiotrasmittenti

Nell’ambito dell’incessante opera di contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti posta in essere dagli Uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa e provincia, Agenti delle Volanti sono intervenuti in uno stabile di Via Immordini, una delle piazze dello spaccio attenzionate quotidianamente dagli uomini diretti dal dott. Francesco Bandiera e, da un controllo effettuato sopra il terrazzo del citato condominio, all'interno di una piccionaia, hanno rinvenuto diverse dosi di sostanze stupefacenti, già pronte per lo spaccio al minuto.

Nello specifico, sono stati sequestrati 26 involucri di cocaina, 25 di marijuana, 16 di crack e 65 di hashish.

Inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati 30 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Nell'androne dello stabile, come già capitato in altre occasioni, sono state trovate 2 radio ricetrasmittenti, con relativi carica batterie, utilizzate dagli spacciatori per comunicare tra loro l’arrivo delle forze dell’ordine.

Infine, in tale contesto, gli agenti delle Volanti hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un giovane trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.