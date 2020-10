Siracusa, interventi terminati al Raiti: lezioni con orario completo

Da lunedì 12 ottobre l’Istituto Salvatore Raiti di Siracusa è passato all’orario completo delle lezioni, con mensa e tempo pieno, dopo 2 settimane di orari provvisori dovuti alla realizzazione di lavori di ampliamento per adeguare l’edificio di via Pordenone alle norme anti-covid sul distanziamento.

Alla scuola mancavano 19 aule per poter distanziare tutti gli alunni in sicurezza. Gli interventi predisposti dall’amministrazione comunale hanno consentito di poterli ospitare tutti nello stesso edificio senza ricorrere a doppi turni.

Dall'istituto Fermi, inoltre, il Raiti ha avuto il permesso di utilizzare 50 banchi, avendo già ricevuto in dotazione, la scuola superiore, i nuovi banchi monoposto.

“Questa la migliore risposta - dichiara Angela Cucinotta, Dirigente della Raiti - a chi nelle settimane passate ha criticato, con dichiarazioni anche offensive e volgari, l’operato della scuola, la quale, con poco più di due settimane di orari ridotti e doppi turni ha lavorato per offrire ai propri alunni una soluzione che potrà essere duratura, per l’intero anno scolastico appena iniziato”.