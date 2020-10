Siracusa, Einaudi: tampone negativo per il caso sospetto

Rientra l'allarme all'Istituto Einaudi di Siracusa per il caso sospetto di covid riscontrato in uno degli alunni, comunicato dalla famiglia alla scuola.

Dopo il primo tampone negativo eseguito dall'Asp di Siracusa, anche il secondo tampone è risultato negativo.

Tirato un sospiro di sollievo, da domani la classe di appartenenza (compagni e docenti) per la quale era stata disposta in via precauzionale la sospensione dell'attività didattica, torna a svolgere attività didattica in presenza.

"L'Einaudi - si legge in una nota della scuola - ha messo in atto tutte le misure necessarie e previste dalla normativa anti Covid e la dirigente scolastica, Teresella Celesti, sta adottando con rigore e adeguata prudenza ogni protocollo utile".