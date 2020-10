Pachino, custodiva in casa un fucile a canne mozze: arrestato 57enne

Nascondeva in casa un fucile a canne mozze con matricola abrasa e 7 cartucce illegalmente detenute. Salvatore Cianchino, 57enne di Pachino è finito in manette.

Ad arrestarlo sono stati i carabinieri, che venuti a conoscenza che l'uomo deteneva abusivamente delle armi, hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, trovando il fucile e le cartucce. Arma e munizioni saranno inviate ai laboratori tecnici del Ris di Messina per accertamenti finalizzati ad individuarne la provenienza.

Per l'uomo è stato disposto il trasferimento nella casa circondariale Cavadonna, a Siracusa.