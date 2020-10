Siracusa, i rapporti tra Pd e amministrazione comunale: Salvo Baio "Serve chiarezza"

Il Partito Democratico di Siracusa e i suoi rapporti con l'amministrazione comunale di Siracusa al centro dell'intervento di Salvo Baio che punta l'attenzione sulla verifica programmatica in atto e sulla rappresentanza in giunta del partito per il quale rivendica il diritto di designazione:

Questa la nota che abbiamo ricevuto e pubblichiamo:

"Non è agevole definire l'attuale rapporto tra il Partito democratico e l'amministrazione Italia, visto che nessun organismo di partito finora si è pronunciato. Il segretario Adorno nell'ultima assemblea ha affermato che l'esito di tale rapporto dipenderà dai risultati della verifica programmatica, in corso da alcune settimane. A questa affermazione mi attengo.

Nella conferenza stampa di presentazione della nuova giunta, il sindaco Italia ha dichiarato che il Pd è rappresentato nella "nuova" compagine amministrativa da due assessori: Andrea Buccheri e Pietro Coppa.

Dalle mie parti sia la partecipazione in giunta che l'indicazione degli assessori le decidono in autonomia gli organismi del Pd. Su questo punto non ci può essere alcuna deroga. Il fatto che Coppa e Buccheri abbiano preso la tessera del Pd e fossero già assessori prima del rimpasto non significa che automaticamente si trasformano in assessori del Pd. Il compianto allenatore di calcio Boskov diceva: "Rigore c'è quando arbitro fischia". Si è assessore del Pd quando il Pd lo propone.

Naturalmente non escludo che il Pd possa sostenere l'amministrazione Italia, anzi lo ritengo probabile, ma c'è una parte dei Dem, me compreso, che vuole sapere preliminarmente su quali punti programmatici irrinunciabili si fa l'alleanza e qual è l'impronta che intende dare il Pd. Ad esempio: al tavolo dell'Ati il sindaco Italia per quale forma di gestione del servizio idrico integrato opterà?

Trovo surreale la discussione a puntate sul Dup (documento unico di programmazione) che fino ad ora, per quanto mi risulta, non ha prodotto risultati degni di nota, tranne la pazienza di chi vi partecipa. Il segretario cittadino del Pd, Santino Romano, si è impegnato a riferire al partito l'esito di questi incontri per dare modo a ciascuno di noi di esprimere la propria valutazione. Personalmente ritengo, per fare un altro esempio, che Coppa e a Buccheri debbano finalmente dire la verità sulla gestione della Cittadella dello Sport e sui 650 mila euro che il Comune deve avere dal gestore e confido nell'impegno di Salvo Adorno e di Santino Romano perché si faccia finalmente chiarezza sulle intenzioni della giunta. Si chiama legalità e per il Pd deve essere un principio imprescindibile, altrimenti non ha senso essere Dem".