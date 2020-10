Priolo, convenzione tra Comune e Lipu per migliorare la fruibilità della Riserva Saline

Via libera dalla giunta di Priolo alla convenzione tra Comune e Lipu per migliorare la fruibilità e la valorizzazione della Riserva Saline.

Il Comune concederà, in comodato d'uso gratuito, alcuni terreni alla Lipu, Ente Gestore della Riserva e il Comune potrà finanziare eventuali progetti per la realizzazione di manufatti e programmi di fruibilità, redigere progetti per la realizzazione di opere, acquisire e far propri progetti e programmi di valorizzazione.

“L’area protetta delle Saline di Priolo - ha sottolineato il sindaco Pippo Gianni - rappresenta uno strumento prezioso per il nostro territorio, per preservare ambiente e natura e ha un ruolo strategico nella conservazione della biodiversità. In sinergia con la Lipu organizzeremo iniziative di carattere culturale, educativo e sociale”.