Siracusa, Granata: "Per la Film commission 2020 straordinario"

“Il 2020 un anno straordinario per la Film commission del Comune di Siracusa".

Ad evidenziarlo è l'assessore alla cultura, Fabio Granata: Nel solo mese di settembre- dichiara Granata- Film Commission ha contribuito ad importanti iniziative, quali lo shooting fotografico moda per “Vogue Italia scatti”.

Abbiamo ospitato e assistito Rai 1 per "Lineablu, dal 29 settembre al 1 ottobre, per una puntata su Siracusa che andrà onda il prossimo 31 ottobre alle 14; reso possibili le riprese per il documentario "Nel bene e nel mare" con il cantante dei Dear Jack dal 25 al 28 settembre; e le riprese per il programma “Italia on the road” il 2 ottobre, produzione che andrà in onda il prossimo 8 novembre sul canale nazionale 7Gold. Fitto anche il calendario delle altre riprese per programmi televisivi: “Linea Verde” di Rai 1, dal 13 al 16 ottobre; “Torno a vivere in Italia” dal 15 al 22 ottobre; ed il programma della tv inglese Channel 4, “A taste of Italy”, dal 16 al 17 ottobre. Due grandi produzioni cinematografiche- conclude Granata- saranno infine ospitate in questi ultimi mesi del 2020: “Cyrano” di Joe Wright e l’ultimo lavoro del Maestro Paolo Taviani “Leonora addio” con riprese da fine ottobre ed il coinvolgimento di un centinaio di comparse, di musicisti della Banda comunale, di allievi dell’Accademia e professionisti del settore cinematografico”.