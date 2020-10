Coronavirus, 29 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 298

Sono 29 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore.

In Sicilia sono 298 i nuovi casi con 404 pazienti ricoverati, altri 42 in terapia intensiva, 4.236 in isolamento domiciliare e 3 decessi in più rispetto a ieri.

In tutto nell'Isola i positivi attuali sono 4.682. Questo quanto riporta il bollettino del ministero della salute.

Gli altri casi sono così distribuiti nelle varie province: oltre ai 29 di Siracusa, 3 a Trapani, 109 a Palermo, 1 ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 4 a Enna, 13 a Ragusa, 71 a Catania, 60 a Messina.