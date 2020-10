Pari esterno per il Pachino contro il Pro Ragusa, 1-1 il finale

Una bordata su calcio di punizione dalla distanza non è bastata ad un buon Pachino per conquistare i primi tre punti stagionali. Gli azzurri hanno dovuto accontentarsi del pari esterno per 1-1 nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Prima Categoria, girone F, contro il Pro Ragusa. Una gara combattuta, in cui il Pachino è riuscito ad andare in vantaggio grazie al capolavoro su calcio piazzato di capitan Ciccio Mallia. Nella ripresa i ragazzi di mister Franco Spatola hanno accusato la stanchezza di un primo tempo tirato, e i ragusani ne hanno approfittato per tentare di acciuffare il pareggio arrivato a 8 minuti dalla fine.

“Una buona prestazione - ha dichiarato il direttore generale degli azzurri, Peppe Infanti - e tutti i complimenti vanno ai ragazzi che iniziano ad esprimere un bel gioco e a mostrare il necessario spirito di sacrificio in campo. Il punto conquistato a Ragusa, il nostro primo in campionato, è molto importante, soprattutto per il morale. Troveremo presto la prima vittoria, ne sono certo”.

Tra le buone notizie il ritorno in campo dell'estremo difensore Christian Luciano, che ha disputato un’ottima partita, ma c’è anche preoccupazione per l’infortunio a Peppe Dipasquale. “Spiace tanto - ha continuato Infanti - speriamo sia nulla di grave”.

Domenica prossima per gli azzurri è tempo di derby: sfideranno in casa la Rinascita Netina.