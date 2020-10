Priolo, trasporto pazienti oncologici: servizio affidato alla Misericordia

Sarà la Confraternita di Misericordia di Priolo ad occuparsi del trasporto dei pazienti oncologici barellati verso le strutture socio-sanitarie delle città vicine. E lo farà con le ambulanze in dotazione.

La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi lo schema di convenzione, propedeutico alla sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Comune e la Misericordia.

“Grazie a questa iniziativa - ha commentato il sindaco Pippo Gianni - tutte quelle persone affette da patologie gravi, che non sono in grado di recarsi presso le strutture sanitarie con mezzi propri, potranno ricevere comunque le cure necessarie".