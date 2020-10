Al liceo Da Vinci di Floridia una classe in quarantena per un positivo

Una classe del liceo scientifico Leonardo Da Vinci a Floridia in isolamento a seguito dell'accertamento di un caso covid. Ne dà comunicazione il dirigente, Marcello Pisani, attraverso una circolare nella quale precisa che il contagio è stato rilevato fuori dalla scuola. I compagni di classe sono ora in attesa di effettuare il tampone.

Per rassicurare famiglie e personale, il preside aggiunge: "La situazione è monitorata e che pertanto gli alunni potranno svolgere regolarmente le lezioni.