Siracusa, altri positivi tra il personale sanitario dell'ospedale Umberto I

Spuntano altri casi positivi tra il personale dell'ospedale Umberto I di Siracusa.

Si tratterebbe di un infermiere del reparto di radiologia che si trova in isolamento domiciliare, ma si parla anche di operatori del reparto di rianimazione.

A Radiologia questa mattina tamponi per tutti il cui esito è atteso nelle prossime ore.

Questi casi vanno ad aggiungersi agli 8 casi scoperti a Ostetricia sabato scorso quando è stata accertata la positività di 6 operatori sanitari asintomatici e di 2 pazienti. Il contagio, in quell'occasione, sarebbe avvenuto a seguito del caso della partoriente positiva riscontrata la settimana precedente.