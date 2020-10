Rosolini, firmati 2 protocolli per la videosorveglianza e le verifiche antimafia tra Comune e Prefettura

Sottoscritti dal Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, e dal Sindaco di Rosolini, Giuseppe Incatasciato, alla presenza dei vertici delle Forze di polizia, due protocolli finalizzati a rafforzare la prevenzione di ogni forma di illegalità.

L’adesione al “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” consentirà al Comune di partecipare all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno volta a finanziare l’istallazione di sistemi di videosorveglianza.

Con la firma del “Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale”, viene rafforzata la rete istituzionale con l’Ente locale e saranno perciò estese le verifiche antimafia a tutti quegli appalti e affidamenti finora esclusi ai settori dell’urbanistica e dell’edilizia, anche privata.

Il sindaco Incatasciato ha ribadito il proprio apprezzamento per i contenuti delle intese, evidenziandone gli aspetti di tutela della collettività e della stessa attività posta in essere dall’amministrazione.

Il Prefetto ha voluto sottolineare che la sottoscrizione dei protocolli rappresenta la concreta attuazione della strategia concordata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’8 gennaio 2020, convocato subito dopo l'incendio dell’auto del Presidente del Consiglio comunale di Rosolini. Inoltre, ha precisato che le verifiche antimafia non rallenteranno l’azione dell’Ente locale, neppure in presenza di istruttorie complesse e, quindi, più lunghe. In tali ipotesi, infatti, il Comune potrà recedere dai contratti stipulati o revocare i contributi erogati, avvalendosi delle clausole risolutive espresse che saranno inserite in tutti gli atti negoziali e di concessione.