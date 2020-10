Inseguimento da film da Priolo a Siracusa: 2 denunciati, 3 in fuga

Un inseguimento da film da Priolo a Siracusa ha impegnati nella tarda serata di ieri una pattuglia della Polizia stradale di Lentini.

All'altezza dell’area di servizio Gargallo Ovest, una Fiat Panda, con a bordo cinque persone, non si è fermata all’alt Polizia, dandosi alla fuga. Da qui l'inseguimento fino alle porte di Siracusa: l'auto è stata bloccata vicino Via Immordini.

In 3 hanno abbandonato l’auto e sono fuggiti a piedi mentre gli altri due sono stati bloccati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Tra i denunciati il conducente della Panda che è stato sanzionato per aver violato numerose disposizioni del codice della strada.

Ancora da chiarire il motivo della fuga.