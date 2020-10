Siracusa, classe in quarantena da oggi all'Itas Gagini: caso positivo

Classe in quarantena da oggi all'Itas Gagini di Siracusa. Lo ha disposto l'Asp di Siracusa dopo che uno/a degli studenti è risultato positivo al covid, che sarebbe stato contratto in ambito familiare.

La misura disposta dal dipartimento prevenzione dell'Asp riguarda solo gli studenti e non i docenti che hanno sempre usato i dispositivi di protezione individuale durante le lezioni e mantenuto il distanziamento.

A questo si aggiunge il caso sospetto dell'Einaudi per cui, in via precauzionale, la dirigente Teresella Celesti, ha disposto per oggi la sospensione dell'attività didattica per la classe frequentata dallo studente e per i docenti che sono stati in aula l'8 ottobre, visto che il ragazzo è stato assente da scuola da venerdì 9. La sospensione in attesa dell'intervento dell'Asp secondo quanto prevede il relativo protocollo.

Stesso provvedimento alla Lombardo Radice, la dirigente Alessandra Servito, in una circolare comunica a docenti e alle famiglie, di aver ricevuto comunicazione dal genitore di un alunno che il proprio ragazzo è stato posto in quarantena dal dipartimento prevenzione perché venuto in contatto con persona risultata positiva al covid. In via precauzionale è stata pertanto disposta per la giornata di oggi la sospensione delle attività didattiche per la classe interessata.