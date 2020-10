Siracusa, concorso straordinario della scuola: mobilitazione dei precari

Mobilitazione nazionale e locale dei precari della scuola. Manifestazioni si terranno il 14 ottobre con presidi, flash mob per contestare la decisione del governo centrale sullo svolgimento del concorso straordinario a cattedra in piena pandemia.

A Siracusa la manifestazione, sostenuta da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Rua e Gilda Unams, si terrà alle 15.30 in piazza Minerva nel rispetto dei protocolli covid.

"Questo concorso peraltro - sostengono i sindacati - non produce, almeno fino al prossimo settembre, assunzioni a tempo indeterminato ed espone la scuola e il personale coinvolto a un possibile aumento dei contagi e alla possibilità che molti precari, trovandosi eventualmente in situazione di contagio o di quarantena come effetto del lavoro che svolgono, siano esclusi dalla partecipazione".