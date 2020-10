Carlentini, 40enne in manette per produzione di stupefacente

Un 40enne di carlentini, Luca Puntello, arrestato per produzione di sostanza stupefacente dai Carabinieri della stazione, coadiuvati da militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia.

Durante una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, i militari hanno trovato 236 grammi di marijuana già essiccata, contenuta all’interno di un bidone di vernice e una pianta alta circa 80 centimetri della sostanza. Nell’abitazione c'era una stanza iadibita a laboratorio per la produzione ed essiccazione dello stupefacente, dotata di un sistema di aerazione, lampade led, temporizzatore e sensori termo sensibili per il controllo dell’umidità.

La sostanza stupefacente, la pianta ed il materiale rinvenuto per la coltivazione sono stati sottoposti a sequestro. Lo stupefacente sarà inviato al laboratorio analisi delle sostanze stupefacenti per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo.

Al 40enne, durante il rito direttissimo, è stato revocato il reddito di cittadinanza di cui era beneficiario.