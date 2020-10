Siracusa, studente positivo all'Einaudi: sospesa l'attività didattica nella classe

Dopo i due alunni positivi in istituti comprensivi,uno ciascuno all'Archia e al Brancati di Belvedere, si registra un caso di positività al covid anche in un istituto superiore. Si tratta dell'Einaudi e in via precauzionale, la dirigente Teresella Celesti, ha disposto per oggi la sospensione dell'attività didattica per la classe frequentata dallo studente e per i docenti che sono stati in aula l'8 ottobre, visto che il ragazzo è stato assente da scuola da venerdì 9. La sospensione in attesa dell'intervento dell'Asp secondo quanto prevede il relativo protocollo