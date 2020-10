Floridia, ballottaggio: Fratelli d'Italia "Nessun apparentamento"

Non ci sarà nessun apparentamento tra il candidato a sindaco Salvo Burgio, che concorre al ballottaggio, e il partito di Fratelli d’Italia, che sosteneva Cristian Fontana alle elezioni del 4 e 5 ottobre scorsi.

“Il gruppo di Fratelli d’Italia, in piena coerenza con il proprio operato - spiega il coordinatore Andrea Idà – ha deciso di non appoggiare alcun candidato al ballottaggio per la carica di sindaco del Comune di Floridia. Nessuno dei candidati nelle liste di Fratelli d’Italia ed in "Floridia la nostra terra", è autorizzato a rappresentare il partito e la lista civica nella giunta. Pertanto qualsiasi iniziativa intrapresa dai candidati è da considerarsi del tutto personale ed autonoma, non condivisa con le scelte del gruppo. Si ribadisce – conclude Idà – il nostro impegno sul territorio nella ricerca della buona politica, sostenuto dal grande risultato elettorale ottenuto”.