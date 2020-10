A Siracusa due scuole con alunni positivi, classi in quarantena

Due scuole con le classi in quarantena per la positività di alunni, uno ciascuno.

Sono l'Archia, nel plesso di via Monte Tosa, e il Brancati di Belvedere.

In entrambi i casi le dirigenti scolastiche hanno ricevuto comunicazione dal dipartimento dell'Asp e sono scattati i protocolli covid.

Classi in quarantena, sanificazione effettuata e da lunedì didattica a distanza.