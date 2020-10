Ciclovie urbane: pubblicato il decreto che assegna a Siracusa oltre 679mila euro

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto dello scorso 12 agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assegna a Siracusa un finanziamento di 679.904,22 per la realizzazione di ciclovie urbane per il 2020/2021.

La quota di 250.000 euro dell’importo finanziato, è stata assegnata come premialità perché Siracusa è già in possesso di un Pums, Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile, approvato lo scorso anno.

Le somme, in parte anticipate dal bilancio comunale, potranno essere spese anche per ampliamenti e migliorie su quanto è stato già realizzato.

Attraverso questi finanziamenti e altri di cui la città è già beneficiaria, Siracusa si muove sempre più spedita verso una mobilità sostenibile e a misura di cittadino con il fine ultimo di migliorare la qualità della vita.

"Il cambiamento è in corso in tutto il Paese - ha dichiarato il sindaco Francesco Italia - ed anche nella nostra città, che non può assolutamente rimanere indietro rispetto ad un contesto europeo di mobilità sostenibile in piena evoluzione e fermento. Non sarà semplice adattarsi immediatamente ai nuovi cambiamenti - prosegue il primo cittadino - perché ciascuno di noi dovrà modificare in parte le proprie abitudini e assumerne delle altre. Tuttavia, il contributo e l’impegno di tutti diventano necessari, oltre ad una prima fase già avviata di realizzazione delle infrastrutture, se veramente vogliamo vivere in una città aperta, accogliente e sostenibile per il territorio e per i propri cittadini”.

" Si cominciano a vedere i frutti di un lavoro più recente ma anche di continuità – ha detto l’assessore alla Mobilità e Trasporti Maura Fontana - E' la strada giusta che - conclude l’assessore - siamo certi porterà all'ottimo risultato di un cambiamento positivo".