Siracusa, Coming out day: l'iniziativa di Stonewall sui social

L’11 ottobre, in tutto il mondo si celebra il Comiing out day per rafforzare la coscienza e la consapevolezza della comunità Lgbt+.

Dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere è un passo non semplice da compiere e l’associazione Stonewall ha deciso di lanciare la campagna “Guardami e ascoltami! Ho il diritto di essere me stess*” sui suoi canali social, invitando a condividere l’immagine della campagna su facebook e su instagram e ad inviare il racconto del proprio coming out.