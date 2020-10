Sbarchi a ripetizione a Lampedusa: arrivati 433 migranti

Sbarchi in continuazione a Lampedusa ieri: nel giro di poche ore, sono arrivati, con diversi barchini, 433 migranti, per la maggior parte tunisini. Ad intercettarli sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.

Sono stati portati all'hotspot in attesa di essere imbarcati su navi quarantena dopo l'esito dei tamponi.