Sconfitta per l'Albatro Teamnetwork contro l'Ego Siena

Trasferta negativa per l'Albatro Teamnetwork in terra toscana: i siracusani hanno perso con l'Ego Siena per 32-27. Il primo tempo si era chiuso sul 15-13.

Il commento a fine gara del tecnico siracusano Peppe Vinci: “Niente da rimproverare ai ragazzi, hanno vinto le individualità contro una squadra che ha giocato a pallamano. La squalifica di Canete mi è sembrata eccessiva e non possiamo regalare un uomo agli avversari.

Troppe assenze, troppi infortuni, ma non prendiamoci scuse.

Vorrei fare notare che oggi in campo c’era un Under 17, Giuseppe Cuzzupe, non vedo squadre che mettono in campo tanti giovanissimi.

Invito tutti a fare in analisi della gara, e dopo si capirà la bontà della nostra prestazione”