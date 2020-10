Coronavirus, 27 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia sono 285

Quasi il triplo di nuovi casi rispetto a ieri in provincia di Siracusa: si passa da 11 nuovi positivi a 27 in sole 24 ore. In Sicilia sono 285 secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. con 387 pazienti ricoverati, altri 35 in terapia intensiva, 3.721 in isolamento domiciliare e due decessi in più.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province dell'Isola: oltre ai 27 di Siracusa, a Trapani sono 31, 79 a Palermo, 12 a Caltanissetta, 10 a Ragusa, 44 a Messina, 700 a Catania e 12 ad Agrigento.