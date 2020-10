Rosolini, studente positivo: chiude fino a giorno 13 l'istituto Calleri

Un'altra classe in quarantena per uno studente risultato positivo al covid. Questa volta siamo a Rosolini e la scuola interessata è l’istituto professionale Paolo Calleri di via Meli.

Ieri sera il sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato, ha ricevuto la comunicazione dall'Asp e ha disposto, con un'ordinanza, la chiusura della sede di Rosolini fino al 13 ottobre. Lunedì 12 ottobre, infatti, sarà effettuata la sanificazione dei locali.