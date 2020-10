Sequestrate altre reti da pesca nel porto di Augusta

Altre reti da pesca, da posta, sequestrate nel porto di Augusta da parte della Capitaneria di porto.

L'intervento è seguito alla richiesta da parte del Comando della Marina Militare, con cui si segnalava, vicino ad un tratto di mare in cui è interdetta la navigazione ai privati per esigenze di natura militare, la posa di reti. Sul posto è arrivato un battello sottoposto a sequestro, due reti da pesca, da posta, per un totale di circa 400 metri di lunghezza.