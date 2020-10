Omicidio in pieno giorno a Lentini, la vittima è un 42enne

Omicidio in pieno centro a Lentini questa mattina.

Il fatto di sangue si è consumato tra via delle Spighe e Piazza Regina Elena. La vittima ha 42 anni e non è conosciuto dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto è trapelato sinora, intorno alle 11 circa l'uomo si stava intrattenendo per strada con un'altra persona, quando per motivi ancora sconosciuti, forse a causa di un diverbio, quest'ultima ha estratto un'arma e gli ha sparato contro, uccidendolo.

Sul posto i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso con l'ausilio della Polizia. I militari dell'Arma sono al lavoro per identificare l'autore e ricostruire le ragioni dell'accaduto.