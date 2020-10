Siracusa, il generale Rosario Castello in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

Il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale di Brigata Rosario Castello, ha visitato per la prima volta nei giorni scorsi il Comando Provinciale di Siracusa.

Il Comandante di Legione, accompagnato dal Comandante Provinciale, Col. Giovanni Tamborrino, ha fatto visita alle autorità provinciali, incontrando il Comandante Marittimo Sicilia, Contrammiraglio Andrea Cottini, il Prefetto, Giusi Scaduto ed il Procuratore della Repubblica Sabrina Gambino.

Nella caserma di viale Tica ha incontrato tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale ed una rappresentanza di personale di tutti i Reparti dell’Arma Territoriale, nonché delle Organizzazioni Speciale e di Polizia Militare presenti in provincia limitata all’essenziale. Il Comandante della Legione ha rivolto espressioni apprezzamento per l’attività preventiva e repressiva svolta in provincia, soffermandosi sull’importanza dei comparti di specialità e sottolineando il ruolo delle Stazioni Carabinieri, fondamentale presidio di legalità grazie alla loro capillare distribuzione sul territorio. Il Col. Tamborrino ha illustrato al Comandante le caratteristiche del territorio e l’andamento operativo del Comando Provinciale di Siracusa.

La giornata siracusana si è chiusa con la visita del Generale visita alle Compagnie di Augusta e di Noto.