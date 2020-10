Siracusa, aggredisce la convivente e i poliziotti: arrestato 50enne

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti sono intervenuti in un immobile sito in Corso Umberto per una lite in famiglia.

Sul posto i componenti della Volante hanno trovato A.M., siracusano di 50 anni, già conosciuto alle forze di polizia che, in evidente stato di agitazione, aveva aggredito la propria convivente, una donna di 40 anni e, alla vista dei poliziotti intervenuti, aggrediva violentemente anche questi ultimi andando in escandescenza e continuando con il suo atteggiamento violento anche durante le fasi dell’arresto, del trasporto in Questura e durante la sua permanenza negli Uffici di Polizia.

Senza non poche difficoltà, gli agenti avevano la meglio sull’uomo e, dopo averlo posto in sicurezza, lo conducevano ai domiciliari in un’altra dimora con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.