Il Pachino in trasferta contro il Pro Ragusa, capitan Mallia: "Cerchiamo il riscatto"

Pachino in trasferta in terra ragusana nell’anticipo della seconda giornata di campionato del girone F di Prima Categoria.Gli azzurri scenderanno in campo oggi alle 15 contro il Pro Ragusa, gara diretta dall’arbitro Nicholas Avola di Ragusa. La formazione guidata da mister Franco Spatola è reduce da una bruciante sconfitta per 1 a 5 nella gara casalinga di esordio contro il Club Sportivo Lavinaio, mentre i ragusani hanno ottenuto uno 0 a 0 in trasferta a Vizzini.

“Ciò che è successo - ha dichiarato il capitano degli azzurri, Ciccio Mallia - dobbiamo lasciarlo alle spalle: un avvio di stagione certamente traumatico ma che non ci può condizionare. Anzi, dobbiamo tentare un immediato riscatto a partire da domani contro il Pro Ragusa. Possiamo dire la nostra in questo campionato, ma ci dobbiamo mettere impegno e passione, perché il potenziale c’è”.

Mister Franco Spatola in settimana ha chiesto ai “senatori” di caricarsi l’onere di scuotere la squadra, per trovare un equilibrio, in campo e fuori, e tornare alla vittoria. “E’ nostro dovere - ha spiegato il difensore Peppe Dipasquale - chiedere scusa ai nostri tifosi per il risultato di domenica scorsa. In questo spogliatoio, oltre ai giovani, c’è gente che solca i campi di calcio da più di 20 anni e sono certo che tutti assieme, lavorando con spirito di abnegazione, riusciremo a cancellare la brutta prestazione iniziale”.