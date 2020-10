Coronavirus, nuove restrizioni in arrivo nel Dpcm del 15 ottobre

L'epidemia da coronavirus avanza e il governo ha già pronte altre misure, nuovi restrizioni che potrebbero entrare in vigore con il Dpcm del 15 ottobre.

Tra queste, si ipotizza, l’anticipazione della chiusura di bar e ristoranti alle 22 o alle 23 per fermare la movida. Ma anche un limite al numero di persone che possono essere presenti agli eventi di massa, compresi quelli nelle case private. Oppure la riduzione dei partecipanti a feste, limitazioni al numero di clienti all’interno dei negozi, limitazioni al numero di partecipanti ad attività sportive nei luoghi chiusi, comprese le palestre. Non ci sarebbero pero' chiusure totali.

Le nuove possibili misure sono determinate dal fatto che la curva epidemiologica è in salita da dieci settimane consecutive: nelle ultime 24 ore si sono trovati 5.372 nuovi positivi e l’indice di contagiosità Rt vede la Sicilia seconda a 1,22.